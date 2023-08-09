В СССР на эти курорты мечтали попасть все: сейчас туда никто не ездит

В советские годы люди нередко проводили отпуск за домашними делами, поездки на курорты были доступны не всем. О путешествии на море или в горы могли мечтать далеко не все.

Например, настоящим шиком было провести отпуск в Гаграх. Курорт привлекал чистым морем, красивой архитектурой сталинского ампира, а также умеренно жаркой погодой. Еще один излюбленный город на море — это Одесса. Но ее выбирали любители культурной программы. Потому что к пляжам здесь прилагались еще и различные концерты, спектакли.

Поклонникам гор всегда можно было поехать в гостеприимную Грузию в Бакуриани. Здесь можно покататься на лыжах и насладиться природой. Еще один курорт — озеро Иссык-Куль в Киргизии. Здесь можно было порыбачить, подлечиться и понырять. Наконец, славилась в советские времена и латвийская Юрмала. Пусть море там не такое теплое, но приятный климат и множество санаториев привлекали отдыхающих.