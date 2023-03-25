В СССР можно было оказаться в тюрьме за просмотр этого фильма: его мечтал увидеть каждый

Откровенная картина «Эммануэль» вышла на большие экраны в 1974 году. Драма Жюста Жэкина мгновенно стала культурной сенсацией, а исполнительница главной роли Сильвия Кристель — мировой звездой. Однако в СССР цензоры не остались в восторге от фильма.

Так, скандальную ленту запретили из-за чересчур откровенных сцен. Власти не были готовы показывать советским зрителям приключения супруги французского посла, которая активно изучает свою чувственность и сексуальность, поэтому наложили строгий запрет на фильм. И лишь за одно признание в просмотре «Эммануэль» можно было оказаться в тюрьме.

С подобной реакцией фильм столкнулся не только в СССР. Во Франции Жорж Помпиду официально запретил картину, а в США ассоциация, отвечающая за прокат, присудила ему код «Х», из-за чего фильм можно было увидеть только в специальных или частных кинотеатрах.