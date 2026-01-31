Оповещения от Киноафиши
В СССР многие обожали эти 5 многосерийных фильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

31 января 2026 09:52
Где-то нужно будет узнать проект по кадру, а где-то – ответить на вопрос для внимательных.

Сейчас мы привыкли к сериалам, но в советское время такого понятия почти не было. Вместо них по телевизору показывали многосерийные фильмы, но суть была та же: каждый новый эпизод ждали с таким же нетерпением, как сейчас – новый сезон хита на стриминге.

Эти фильмы становились частью жизни: их героев обсуждали на кухнях, цитаты разбирали на афоризмы, а сюжеты многие и вовсе помнят до сих пор. От детективов и военных драм до приключенческих историй – у каждого был свой фаворит, который казался лучшим.

Мы подготовили тест, посвященный именно этим легендарным многосерийным проектам. Проверьте, хорошо ли вы помните хиты, которые когда-то не давали спокойно спать в ожидании следующей части.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
