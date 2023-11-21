В СССР многие были уверены, что «Афоня» победил на «Оскаре»: вот за что Данелии вручили статуэтку

Премия «Оскар» считается главной наградой в мире кино. Неоднократно американские кинодеятели отмечали заслуги советских коллег. Побывал на церемонии вручения и Георгий Данелия, автор картин «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Осенний марафон». Публика была убеждена, что режиссеру вручили статуэтку за «Афоню».

В 1975 году постановщик действительно полетел в США, чтобы представить свое творение на местном кинофоруме. Однако «Афоню» на «Оскар» никто не номинировал. Внимание академиков привлекла лента «Дерсу Узала», совместная работа советских и японских кинематографистов.

Картину признали лучшим фильмом на иностранном языке, однако никто из авторов во время вручения присутствовать не смог. Вместо них на торжество отправили Данелию. Во время церемонии возникла путаница, поэтому постановщика назвали режиссером «Дерсу Узалы». Так и появился слух.