В СССР люди были лучше: Задорнов привел неоспоримые аргументы, которые разозлят молодежь

Сатирик и юморист Михаил Задорнов собирал тысячные залы и был одним из самых популярных артистов своего жанра. Он умел остро и иронично подмечать какие-то детали, которые не замечали другие, высмеивать и обличать их. Сатирик прославился множеством своих монологов, которые потом разбирали на цитаты и пересказывали друг другу.

Часто он шутил над разницей в менталитете американцев и русских, и его зарисовки превращались в анекдоты. Еще одной излюбленной темой Михаила Задорнова было то, как изменились люди после распада СССР. Юморист настаивал, что в советском человеке было больше настоящего и хорошего. Потому что он не заводил друзей из расчета, у кого сколько денег или больше дом, не обращал внимания на статус, должность и место, где товарищ проводит отпуск. Во времена Советского Союза, по убеждению Задорнова, влюблялись всерьез и по-настоящему после прочитанных от души стихов, а не на одну ночь из-за похода в дорогой ресторан, как сейчас.