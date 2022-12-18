В СССР Купченко и Збруева судили за аморальность: как это было и почему

Советские зрители не были готовы к таким противоречивым сюжетам на экране.

Александр Збруев и Ирина Купченко были известными на всю страну артистами, когда снялись в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться». Картину не обделили зрительским вниманием, однако далеко не все остались в восторге от ленты.

По сюжету фильма Клавдия в исполнении Купченко, не справляясь со своей одинокой жизнью, решает познакомиться с таким же одиноким мужчиной. Она развешивает по городу объявления, на которые откликается герой Збруева Валентин. Так между ними завязываются отношения, которые полностью изменят их жизнь.

Подобный сюжет оказался слишком провокационным для публики второй половины 80-х. Зрители активно обсуждали фильм, многие осуждали героиню и ее поступок. Им казалось, что заявление о своем одиночестве выглядит чрезмерно для советской женщины.

В итоге и создатели картины столкнулись с осуждением и нападками. Поклонники признавались, что не понимают мотивы героев, и переносили их на самих актеров. Критики, напротив, высоко оценили игру артистов. Например, на фестивале в Монреале Купченко получила приз за лучшую женскую роль.

Со временем же общественный резонанс утих, и публика по достоинству оценила картину. Режиссера Виктора Мережко признали одним из главных знатоков женских душ на советском экране, а фильм стал одним из самых главных в фильмографии артистов.