В СССР культовый хит приписали Пугачевой: она оказалась ни при чем

В советское время был очень популярен мультфильм «В синем море, в белой пене». В нем прозвучала песня, строчки из которой знакомы каждому «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Многие приписывают эту песню Алле Пугачевой, но на самом деле композицию записывала вовсе не она.

Мультфильм вышел в 1984 году, его режиссером был Роберт Саакянц. Он не распространялся о том, чьим голосом пела необыкновенная русалка с рыбьей головой. Кто-то из зрителей уверял, что это Алла Пугачева, другие же отчетливо слышали популярную тогда Ирину Отиеву. Лишь много лет спустя выяснилось, что этот голос принадлежит армянской певице Анаит Каначян. Она училась в консерватории, в которой преподавал Саакянц, и записала для мультфильма эту песню.

Женщина так и не стала знаменитой. Она переехала в Афины, где играет на скрипке и живет со своей семьей.