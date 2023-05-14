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В СССР культового актера «запретили» из-за роста: обомлеете, когда его увидите

14 мая 2023 16:45
В СССР культового актера «запретили» из-за роста: обомлеете, когда его увидите

Внешность не угодила чиновникам.

Министр культуры СССР Екатерина Фурцева не жаловала многих советских артистов. У нее был персональный черный список, куда попадали даже авторитетные личности из мира кино.

Однажды Фурцева внесла в «запрещенный» лист самого Ролана Быкова. Режиссер и актер Михаил Козаков задумал поставить спектакль «Медная бабушка». На роль Пушкина он пригласил Ролана Антоновича, но Фурцева не одобрила этот выбор. Политик заявила, что Быков слишком низкорослый для роли всемирно известного поэта — рост артиста составлял 158 см. Однако она не учла, что и сам Пушкин был невысоким. По некоторым данным, рост поэта достигал всего 161 см.

Высказывание Фурцевой вызвало у артиста бурю гнева. Быков буквально рвал и метал, он потерял сон и даже думал о смерти. Но этот эпизод и личная неприязнь министра культуры, к счастью, не разрушили карьеру Ролана Антоновича. Он стал легендой советского кино, а его работы до сих пор потрясают зрителей. В СССР культового актера «запретили» из-за роста: обомлеете, когда его увидите

Фото: Кадры из фильма «Я шагаю по Москве» (1963), Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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