В СССР изменили слова песни «Журавли»: сперва Бернес пел не о солдатах

Марк Бернес был одним из самых известных исполнителей в СССР. Его хиты до сих пор звучат с экранов во время показа старых фильмов, а люди знают эти песни наизусть. Последнюю композицию под названием «Журавли» артист записал за несколько дней до госпитализации. Марка Наумович ушел из жизни в 57 лет.

Иосиф Кобзон рассказал, что текст этой песни могу звучать иначе. Изначально именно он нашел стихи Расула Гамзатова в журнале. Певцу они пришлись по душе, поэтому он отнес их Яну Френкелю. Композитор решил положить эти слова на музыку, но исполнителем предпочел видеть Бернеса. Об этом рассказывает издание «Комсомольская правда».

Именно Марк Наумович попросил изменить композицию. Изначально в ней говорилось о джигитах, не пришедших с кровавых полей, а не о солдатах. Но тяжелобольному Бернесу показалось, что слово «солдаты» подойдет больше. Это была последняя песня, которую успел записать исполнитель до своей смерти.