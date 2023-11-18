В СССР и детей, и взрослых заставляли есть такие котлеты: сейчас блюдо кажется самым лучшим

Советские власти активно пропагандировали в стране здоровое питание. Блюда, предлагаемые в столовых, отличались продуманным составом и нередко были диетическими. А особое внимание уделялось популяризации рыбы.

Так, в заведениях по всей стране, а также, например, в школьных столовых можно было встретить рыбные котлеты. Их готовили из фарша нескольких видов рыб с добавлением яйца, молока, а сверху посыпали панировочными сухарями. Повторить этот легкий рецепт можно практически на любой кухне. И, как отказалось, отличается блюдо не только вкусом, но и полезными свойствами.

Дело в том, что в таких котлетах содержатся легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, магний, калий и другие элементы. Они благоприятно влияют на весь организм в целом и, как уверены диетологи, могут продлить жизнь. Поэтому эксперты советуют добавлять рыбные котлеты в постоянный рацион. Простое в приготовлении блюдо станет украшением любого стола, а разнообразить его можно экспериментальными гарнирами.