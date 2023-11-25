В СССР хозяюшки добавляли необычный ингредиент в винегрет: с ним намного вкуснее

Рецепты некоторых салатов существенно менялись в течение прошедших лет. Вот почему современный винегрет мало чем напоминает своего советского предка. В годы СССР это было одно из самых доступных блюд, которое не требовало особых кулинарных изысков и готовилось из того, что было в холодильнике. Правда, иногда хозяйки пускали в дело все свое мастерство и добавляли в салат довольно необычный ингредиент, о котором сейчас все забыли.

Традиционный рецепт включал в себя отваренные и порезанные свеклу, картофель и морковь. К ним добавляли консервированный горошек, маринованные или соленые огурцы. Для придания кислинки блюду иногда использовали немного лимонного сока.

А еще в салат советские женщины обязательно вливали столовую ложку подслащенного молока. Жидкость должна была иметь комнатную температуру. Эта добавка придавала винегрету особый нежный вкус, который ассоциировался с праздничным застольем. Вот почему такую идею стоит взять на вооружение и сейчас.