В СССР фильм о космонавтах оценили единицы: в нем предсказали рождение Илона Маска

Первым человеком в космосе был советский гражданин Юрий Гагарин. Неудивительно, что в СССР был снято множество фильмов о космических полетах. «Большое космическое путешествие», «Планета бурь», «Через тернии к звездам» и «Солярис» — это лишь немногие из них. Зрители несправедливо забыли и о другой, пророческой картине.

Речь идет о киноленте 1959 года под названием «Небо зовет». Сюжет фильма рассказывает о фантастическом путешествии к Марсу. Однако картина запомнилась совсем не этим, а необычным инженерным решением.

Что в середине XX века, что в наши дни ракеты после завершения миссии падают и разбиваются, а их вторичное использование кажется крайне сложной задачей. В ленте «Небо зовет» корабли садились на землю нижней частью. Не так давно смелую фантазию смог воплотить миллиардер Илон Маск: его команда научила ракету этому необыкновенному трюку.