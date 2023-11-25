В СССР фильм «18+» вызвал неоднозначную реакцию: зрители рыдали в кинотеатрах

Сегодня в России, как и во всем мире, существует система возрастных ограничений в кинематографе. Картина легко может схлопотать рейтинг «18+» за обнаженную натуру и жестокость в кадре. «Недетскими» фильмы делают эпизоды курения и употребления алкоголя. Неудивительно, что под маркировку попали многие советские хиты.

Кинематографисты борются за то, чтобы снять гриф «18+» с «Тихого Дона», экранизации культового романа-эпопеи Михаила Шолохова, снятой в 1957 году. У произведения была трудная судьба в Советском Союзе: цензоров смущали постельные сцены, а также неоднозначное отношение автора к отрицательным героям.

Тем не менее власти дали и книге, и фильму «зеленый свет». Когда «Тихий Дон» вышел в прокат, публика была в восторге — зрители в кинотеатрах рыдали. В 1957-м и 1958-м шедевр Сергея Герасимова признавали лучшей картиной года.