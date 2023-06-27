В СССР эту сцену «Служебного романа» подняли на смех: сегодня ее не замечают

Комедия «Служебный роман» прошла испытание временем и осталась одним из любимых фильмов былой эпохи. Однако советские и современные зрители смотрят на некоторые моменты по-разному, и это неудивительно, ведь времена кардинально изменились.

Во второй части картины Новосельцев, как мы помним, приходит в гости к Людмиле Прокофьевне. За столом он вручает начальнице коробку конфет. Сегодня этот эпизод покажется незначительным, но в те времена над сценой потешался каждый зритель.

Дело в том, что коробка конфет в СССР считалась дорогим и дефицитным подарком, а не символическим презентом к чаю, как сейчас. Непонятно, откуда у несчастного отца-одиночки Новосельцева, занимающего червонец до получки, взялись деньги на столь роскошный подарок. Зрителям этот момент показался неубедительным.

Кстати, выбор у Анатолия Ефремовича был небольшой. В то время шоколадные конфеты «Ассорти» производила фабрика «Красный Октябрь», у которой не было конкурентов.