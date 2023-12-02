В СССР эту песню напевали и взрослые, и дети: сейчас считается оскорбительной

Многое из того, что абсолютно нормально сегодня, было непозволительным в СССР. Но есть и обратные примеры. Иногда то, что нравилось народу тогда, у россиян вызывает в лучшем случае недоумение.

Взять хотя бы знаменитую песню «Если б я был султан». Композиция стала украшением комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и сразу полюбилась зрителям. Ее напевали и взрослые, и дети.

Но если бы подобный хит вышел сегодня, то бурная реакция со стороны женщин точно не заставила бы себя ждать. А все потому, что текст хита без преувеличения можно назвать сексистским.

Прикрыться чувством юмора вряд ли бы получилось — феминисткам обычно не до шуток. На просторах Интернета нашли простое объяснение, почему прежде нечто подобное пользовалось популярностью.