В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
С задачей справится не каждый.
В Советском Союзе задачи на логику, внимательность и наблюдательность решали и взрослые, и дети. Специальные загадки печатали в газетах, а ответ давали лишь через неделю или месяц.
Большинство школьников успешно справлялось с тестами на IQ, сообразительность и интеллект. А вот сегодня дать правильные ответы могут единицы.
Проверьте, насколько хорошо развито мышление у вас. Пройдите тест и узнайте, кто образован лучше — люди третьего тысячелетия или пионеры из СССР, которые щелкали эти задачи, словно семечки.
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