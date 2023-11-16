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В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы

16 ноября 2023 16:55
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы

С задачей справится не каждый.

В Советском Союзе задачи на логику, внимательность и наблюдательность решали и взрослые, и дети. Специальные загадки печатали в газетах, а ответ давали лишь через неделю или месяц.

Большинство школьников успешно справлялось с тестами на IQ, сообразительность и интеллект. А вот сегодня дать правильные ответы могут единицы.

Проверьте, насколько хорошо развито мышление у вас. Пройдите тест и узнайте, кто образован лучше — люди третьего тысячелетия или пионеры из СССР, которые щелкали эти задачи, словно семечки.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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