В СССР этот школьный предмет терпеть не могли: сейчас его преподают даже за границей

Советская система образования заметно отличалась от современной. Разница была не только в продолжительности, но и в некоторых предметах. И одним из них была «Этика и психология семейной жизни».

Этот необычный урок был введен в конце 80-х. На нем преподаватели рассказывали, что ждет школьников после выпуска, как строить отношения, общаться со второй половинкой. Раскрывали подробности сексуальных контактов, беременности. По задумке властей страны, «Этика и психология семейной жизни» должна была раскрыть темы, ранее табуированные в обществе, и помочь подросткам адаптироваться к новому быту.

Однако добиться заметных результатов преподавателям не удалось. Учащиеся того периода вспоминают, что предмет оказался скучным, а учителя никогда не пытались рассказать что-то важное или интересное. Или же, наоборот, выдавали свою устаревшую точку зрения как единственно верную.

В итоге школьники того периода с трудом переносили скучные уроки. Но в иностранных школах к советской идее отнеслись с большим интересом. И теперь, спустя практически 40 лет, по всему миру преподают учащимся, как правильно строить семью, заводить детей и устраивать быт.