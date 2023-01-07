В СССР этот предмет был только в доме богатых людей: сегодня он никому не нужен

Граждане СССР постоянно сталкивались с дефицитом многих продуктов или товаров. Поэтому обладание тем или иным предметом говорило о благосостоянии и репутации его владельцев намного больше остальных вещей. И одним из таких желанных трофеев стал домашний телефон.

Дело в том, что далеко не все могли позволить себе установку аппарата в квартиру. Разговоры были далеко не дешевым удовольствием, поэтому телефон мог появиться сразу на несколько семей. Некоторые же просили своих состоятельных друзей позвонить из их дома при необходимости.

При этом со сложностями граждане страны сталкивались и во время самого звонка. Дело в том, что, например, международный звонок необходимо было заказывать. Поэтому сначала абонент звонил телефонистке, которая соединяла его с необходимым номером.

Со временем же мода на домашние телефоны начала падать. Аппараты становились все доступнее, а технологии развивались, поэтому у каждого появился мобильный телефон. И сегодня стационарные аппараты можно встретить в редких домах, где они остались, вероятнее всего, еще со времен дефицита.