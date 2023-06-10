В СССР этот фильм запретили не зря: в нем предсказали, что будет с Россией сегодня

Не секрет, что для Иосифа Сталина был важен архитектурный облик Москвы. Генсек рассматривал множество планов новых зданий, а идея строительства Дворца Советов не покидала его до конца жизни. Поэтому он очень трепетно относился к образу главного города страны и в кинематографе.

В это же время режиссеру Александру Медведкину пришла в голову интересная идея. Он решил пофантазировать о том, что станет со столицей через несколько десятилетий, и снял комедию «Новая Москва». По сюжету главный герой делает макет, который отражает будущую архитектуру города. И по стечению обстоятельств получилось так, что создатели фильма действительно предсказали сегодняшний облик «белокаменной».

Однако Сталин не оценил задумку режиссера и посчитал, что его любимая столица выглядит как бетонный город, полностью застроенный высотками. В итоге комедия так и не вышла на экраны.