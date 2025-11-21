Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

21 ноября 2025 08:56
В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

В начале 70-х находился в топ-5 самых популярных.

В советские годы поход в кино был большим событием. К билетным кассам выстраивались очереди, зрители ходили на любимые фильмы по несколько раз, а актеры обретали популярность молниеносно. При этом успех картины измеряли не деньгами, а количеством зрителей — сколько человек пришло в кинотеатр. И иногда результаты поражают даже современную аудиторию.

Одним из таких феноменов стал фильм «Русское поле» 1971 года. Сегодня о нем вспоминают не так часто, а в начале 70-х он собрал более 56 миллионов зрителей, заняв четвертое место в прокате. Это больше, чем у «Белого солнца пустыни» и «В бой идут одни старики», которые откровенно более популярны как среди взрослого поколения, так и более молодого.

Самая обычная история

История в «Русском поле» начинается в тихой русской деревне. Бригадир-трактористка Федосья Угрюмова в исполнении Нонны Мордюковой живет, казалось бы, простой жизнью: работа, дом, взрослеющий сын. Спокойствие рушится, когда муж уходит к другой женщине и играет новую свадьбу на глазах у всей деревни.

В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

Взрыв боли накрывает не только Федосью, но и их сына Филиппа. Его обида так сильна, что в день свадьбы он пытается протаранить трактором машину отца — отчаянный, горький жест подростка, который не принимает предательство.

Жизнь, как всегда, движется дальше. Филиппа забирают в армию, а Авдей, пережив короткую эйфорию, начинает понимать, кого он потерял. Его новая жена заботится лишь о том, как добыть машину.

«Русское поле» не ищет эффектных поворотов. Это фильм о характере и выносливости, о женщине, которая умеет справляться с проблемами, даже когда не у кого просить помощи.

В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

В 1972 году Нонну Мордюкову назвали лучшей актрисой года, а роль Федосьи стала одной из главных в ее карьере. Те, кто помнит трагичный финал картины, невольно проводит параллель с реальной судьбы актрисы.

Каким-то мистическим образом выдающаяся актриса Мордюкова будто бы заглянула в свое будущее. И то, что она там увидела, заставило ее именно ТАК сыграть последнюю сцену... — рассуждают в Сети.

Сегодня «Русское поле» редко цитируют и не показывают по праздникам. Но когда-то миллионы зрителей шли в кино именно за этой историей, которая могла произойти в любой деревне на самом деле.

Ранее мы писали: Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

Фото: Кадры из фильмов «Руссское поле» (1971 г.), «Белое солнце пустыни» (1970 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше