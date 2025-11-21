В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже

В советские годы поход в кино был большим событием. К билетным кассам выстраивались очереди, зрители ходили на любимые фильмы по несколько раз, а актеры обретали популярность молниеносно. При этом успех картины измеряли не деньгами, а количеством зрителей — сколько человек пришло в кинотеатр. И иногда результаты поражают даже современную аудиторию.

Одним из таких феноменов стал фильм «Русское поле» 1971 года. Сегодня о нем вспоминают не так часто, а в начале 70-х он собрал более 56 миллионов зрителей, заняв четвертое место в прокате. Это больше, чем у «Белого солнца пустыни» и «В бой идут одни старики», которые откровенно более популярны как среди взрослого поколения, так и более молодого.

Самая обычная история

История в «Русском поле» начинается в тихой русской деревне. Бригадир-трактористка Федосья Угрюмова в исполнении Нонны Мордюковой живет, казалось бы, простой жизнью: работа, дом, взрослеющий сын. Спокойствие рушится, когда муж уходит к другой женщине и играет новую свадьбу на глазах у всей деревни.

Взрыв боли накрывает не только Федосью, но и их сына Филиппа. Его обида так сильна, что в день свадьбы он пытается протаранить трактором машину отца — отчаянный, горький жест подростка, который не принимает предательство.

Жизнь, как всегда, движется дальше. Филиппа забирают в армию, а Авдей, пережив короткую эйфорию, начинает понимать, кого он потерял. Его новая жена заботится лишь о том, как добыть машину.

«Русское поле» не ищет эффектных поворотов. Это фильм о характере и выносливости, о женщине, которая умеет справляться с проблемами, даже когда не у кого просить помощи.

В 1972 году Нонну Мордюкову назвали лучшей актрисой года, а роль Федосьи стала одной из главных в ее карьере. Те, кто помнит трагичный финал картины, невольно проводит параллель с реальной судьбы актрисы.

Каким-то мистическим образом выдающаяся актриса Мордюкова будто бы заглянула в свое будущее. И то, что она там увидела, заставило ее именно ТАК сыграть последнюю сцену... — рассуждают в Сети.

Сегодня «Русское поле» редко цитируют и не показывают по праздникам. Но когда-то миллионы зрителей шли в кино именно за этой историей, которая могла произойти в любой деревне на самом деле.

