В СССР этот фильм разозлил всех критиков: спустя годы стал культовым

Владимир Мотыль представил свою военную драму «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Со временем лента стала по-настоящему культовой и вошла в список классики отечественного и мирового кино. Однако сразу после премьеры публика не была в восторге от картины.

Дело в том, что цензоры активно критиковали Мотыля и его фильм. Экспертам не понравились ни операторская работа, ни монтаж. И саму идею фильма, несмотря на патриотическую основу, они не оценили. В прессе того времени вышло большое количество материалов, в которых журналисты ругали картину.

Со временем же зрители и эксперты изменили свое отношение. Критики хвалил монтаж за экспериментальный подход, игру актеров и сценарий, в котором сочетаются элементы вестерна и глубоко патриотического кино. А в 1992 году картину назвали любимым фильмом по итоге всероссийского опроса «Золотой билет».