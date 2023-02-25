В СССР этот фильм разорвал кинопрокат: сегодня он вызывает лишь недоумение

Советский кинематограф действительно подарил зрителям множество фильмов, которые хочется пересматривать и по сей день. Некоторые из них уже стали неотъемлемой частью жизни граждан. И, например, показ «Иронии судьбы» в новогоднюю ночь является обычным делом.

Однако узнать, какая картина стала самой популярной, практически невозможно. В прошлом веке, как известно, не было онлайн-кинотеатров, поэтому зрители не могли поставить оценку фильму. Но журналист и критик Сергей Кудрявцев решил это исправить.

Основываясь на данных из архива, мужчина узнал, что в прокате того времени отличился боевик «Пираты XX века». Он собрал у экранов 87,6 миллионов зрителей, а его рейтинг, предположительно, составлял 7,4 балла. Тем не менее сегодня это кино нельзя назвать самым просматриваемым и узнаваемым. Люди, скорее всего, отдадут предпочтение комедиям Гайдая или Рязанова.