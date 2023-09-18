В СССР этот фильм назвали дешевой мелодрамой — на Западе признали жемчужиной кинематографа

Драма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» стала одним из главных советских фильмов. Критики большинства стран рукоплескали работе режиссера, а в 1981 году он удостоился премии «Оскар». Однако советская пресса не осталась в восторге от картины.

Как писали журналисты, Меньшов выпустил фильм, который больше походит на «пошлую сказку» и «дешевую мелодраму», чем на серьезное произведение. Работа постановщика была нереалистична, ведь женщина в СССР точно не могла построить подобную карьеру. Помимо этого, критики ругали фильм за «эксплуатацию низменных чувств».

Американские эксперты, наоборот, увидели в картине «Москва слезам не верит» историю обычной женщины, которая добивается и успеха, и личного счастья, несмотря на все сложности. Именно за триумф реальной жизни, показанной на экранах, и открытие для мировой общественности загадочного Советского Союза фильм и удостоился всех своих наград.