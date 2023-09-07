В СССР этот фильм и без всяких запретов смотрели единицы: иностранцы уверяют, что ничего лучше не видели
Мнение зрителей из разных стран разделилось.
Работы Георгия Данелии по праву считаются классикой советского кино. Постановщик подарил зрителям «Мимино», «Не горюй!», «Афоню» и другие ленты. Однако которые из его фильмов зрители совсем не оценили.
Так, фантастическая комедия «Кин-дза-дза!» далеко не сразу нашла отклик в сердцах советских граждан. Публика не поняла сюжет фильма, ей не понравились герои, а некоторые увидели в картине даже антисоветский посыл.
Однако иностранные поклонники остались в восторге от ленты. Пресса осыпала работы Данелии комплиментами, а обычные зрители до сих пор расхваливают фильм. По их мнению, режиссеру удалось создать яркую аллюзию на советский быт, а, например, декорации даже сейчас поражают своей изобретательностью.
«Ничего лучше этого фильма не видел», «Мне кажется, по этому фильму легко понять, как жили в СССР», «Отличный!» — пишут иностранные зрители.