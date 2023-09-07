В СССР этот фильм и без всяких запретов смотрели единицы: иностранцы уверяют, что ничего лучше не видели

Работы Георгия Данелии по праву считаются классикой советского кино. Постановщик подарил зрителям «Мимино», «Не горюй!», «Афоню» и другие ленты. Однако которые из его фильмов зрители совсем не оценили.

Так, фантастическая комедия «Кин-дза-дза!» далеко не сразу нашла отклик в сердцах советских граждан. Публика не поняла сюжет фильма, ей не понравились герои, а некоторые увидели в картине даже антисоветский посыл.

Однако иностранные поклонники остались в восторге от ленты. Пресса осыпала работы Данелии комплиментами, а обычные зрители до сих пор расхваливают фильм. По их мнению, режиссеру удалось создать яркую аллюзию на советский быт, а, например, декорации даже сейчас поражают своей изобретательностью.