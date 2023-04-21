В СССР этот человек стал миллионером: взгляните на него сегодня (фото)

Одной из главных целей построения коммунизма являлось социальное равенство. И благодаря этому в советские времена расслоение общества могло ощущаться не так сильно. Однако даже тогда были баснословно богатые и очень авторитетные люди.

Одним из них являлся Юрий Антонов. На эстраде он был первым певцом, которого официально признали миллионером. Его зарплата составляла 15 000 рублей, а обычные рабочие могли получать в 100 раз меньше. Кроме того, композитор торговал иностранной аппаратурой, стоимость которой в те годы просто страшно представить.

Тем не менее время властно и над самыми обеспеченными людьми. По всей видимости, музыкант принял этот факт и не стал гнаться за молодостью, посещая косметологов и хирургов. Однако возрастные изменения слишком явно отразились на его лице. Пожилой мужчина с глубокими морщинами и седыми волосами выглядит жутко и немного устрашающе.