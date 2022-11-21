В СССР этому не учили: почему Мальчиш-Кибальчиш променял родину на США

Сергей Остапенко прославился на всю страну главной ролью в картине «Сказка о Мальчише-Кибальчише» Евгения Шерстобитова. Молодой актер привлек внимание зрителей и экспертов, которые расхваливали его работу и пророчили успешное будущее. Однако сам Сергей выбрал для себя совершенно другую судьбу.

Как оказалось, молодой актер не был в восторге от своей новой профессии. Его не привлекали ни популярность, ни магия кино. Поэтому после съемок у Шерстобитова, он решил перестать сниматься и отказывался от всех предложений.

Гораздо больше Остапенко привлекала наука. После школы он смог поступить в Московский физико-технический институт, который считался одним из лучших учебных заведений в стране. Бывшая звезда экрана отличался старанием и в 1988 смог получить стипендию, которая позволила ему уехать на работу в Штутгарт.

Вернувшись в СССР, знаменитость был готов встать на путь научных свершений, но развал страны привел к кризису сферы исследований. Остапенко остался без работы, однако иностранные компании начали приглашать его работать по контракту. Поэтому в 1992 году он уезжает с семьей в США, где устраивается в Университет Северной Каролины.

Звезда экрана так и не вернулся на родину. Сегодня он продолжает жить в Америке, где открыл свою компанию и полностью раскрыл свой научный потенциал.