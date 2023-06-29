В СССР этого актера носили на руках, а он уехал в США и горько пожалел: незавидная участь любимчика советских женщин

У Александра Халецкого было все, о чем только может мечтать актер. Яркие роли, востребованность у режиссеров и любовь поклонников. Но все это звезда экрана вмиг потерял.

Карьеру в кино артист совмещал с деятельностью художника и поэта-песенника. В своих произведениях Халецкий критиковал советскую власть, что не прошло для него бесследно. Когда актером всерьез заинтересовались спецслужбы, он сбежал в США.

Об этом решении Халецкому пришлось горько пожалеть. В родной стране актера носили на руках, а на чужбине он был никому не нужен. Чтобы свести концы с концами, артист начал петь и писать роман. Долгое время знаменитости пришлось бедствовать — он рисовал картины прямо на картонных ящиках, а после продавал на улице.

Впрочем, были в жизни звезды и светлые полосы. Его роман «Метро» бил рекорды по продажам и был переведен на множество языков. Картины актера до сих пор выставляются по всему миру. Но по-настоящему счастливым Халецкий в Штатах так и не стал.

В нулевых от артиста ушла жена Елена, вместе с которой он в свое время и покинул СССР. Избранница звезды разочаровалась во всем и отправилась в монастырь. Меж тем Халецкий признается: в жизни на родине ему многое не нравилось, но только там он ощущал настоящее счастье.