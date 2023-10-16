В СССР этого актера называли уродливым: сейчас его любят миллионы

Главной ролью в карьере Владимира Толоконникова стал Шариков из картины «Собачье сердце». Экранизация повести Михаила Булгакова принесла артисту всесоюзную славу, но не принесла других, более ярких ролей.

Дело в том, что режиссеры не давали артисту работу именно из-за его внешности. Толоконникова считали «уродливым» и не могли представить в других амплуа, кроме Шарикова. Поэтому долгие годы он блистал только на театральной сцене и даже не пытался сменить профессию.

Со временем же отношение к артисту заметно изменилось. Продюсеры и зрители обратили внимание, насколько фактурно выглядит актер в кадре. Спустя годы его начали приглашать в весьма успешные проекты. И публика оценила талант Толоконникова в «СуперБобровых», в «Бабушке легкого поведения» и, например, в комедии «Корпоратив».

До последних дней Толоконников продолжал сниматься. И скончался артист прямо во время работы на 74-м году жизни, оставив после себя богатое наследие и множество ярких ролей.