В СССР этого актера избивали прохожие на улице: все из-за роли в «Вечном зове»

Отличная игра актеров нередко заставляет зрителей поверить, что на экране все происходит по-настоящему. Звезд, сыгравших влюбленных в кино, тут же начинают подозревать в романе. Но иногда талантливым артистам приходится поплатиться за убедительное воплощение героев.

Вадим Спиридонов был звездой советского кино. Его называли мастером перевоплощений и одним из самых талантливых артистов советского кинематографа. Всесоюзную славу ему принесли картины «Горячий снег» и «Вечный зов».

Последний фильм сыграл с актером дурную шутку. Спиридонов исполнил в эпопее роль зажиточного крестьянина Федора Савельева. Ему удалось так точно передать образ злодея, из-за чего зрители поверили, что и в жизни Вадим такой же негодяй, как в кино. Из-за этого на улице ему нередко приходилось сталкиваться с недоброжелателями и нападками со стороны людей.