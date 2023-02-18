В СССР это женское имя было самым популярным: вы удивитесь, узнав правду

В советские годы ещё не принято было называть новорождённых необычными иностранными именами. На детских площадках трудно было встретить Эмилию, Даниэлу или Роберта с Марком. Чаще всего мальчики гордо называли себя Ваней или Юрием, а девочки отзывались на Катю или Свету.

Однако большего всего в СССР было женщин с именем Елена. В нашу культуру оно перешло из греческих произведений. В том числе из известной поэмы Гомера «Илиада» в которой одной из ключевых героинь была прекраснейшая царица того времени. Именно она и носила это красивое имя.

Когда оно пришло на русские земли, то трансформировалось в Алёну и даже Олену.

А до этого момента оно также успело войти и в народные сказки, поэтому многие слышали о Елене Премудрой или Елене Прекрасной.

Сегодня девушек с этим именем все ещё можно встретить, но некоторым оно уже кажется пережитком прошлого.