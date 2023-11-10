В СССР это слово придумали во время дефицита: молодежь даже не догадывается о его значении

Язык меняется от эпохи к эпохе. Приходят новые слова, а старые становятся достоянием любителей пыльных книг. Когда-то авоськой пользовались все советские люди, а современная молодежь смотрит на нее как на диковинный аксессуар, который вряд ли заменит привычные пакеты.

Мало кто знает, но термин появился во время гражданской войны. Эти годы были для России особенно тяжелыми: тысячи людей погибали и умирали от болезней, а остальные терпели голод и лишения. Тогда же появляются и хозяйственные мешки, которые использовали для всевозможного скарба.

Графиня Александра Толстая пишет, что сумки прозвали «авоськами», отсылаясь к фразе «авось что-нибудь раздобуду». Таким образом, этот неприглядный мешок становится символом надежды и выживания в суровые времена. А о первоначальном смысле слова сегодня мало кто вспоминает.