Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»

Еще в 1954 году студия «Союзмультфильм» задала планку качества, которая поражает даже современных зрителей. Радующую глаз анимацию в произведении «Мойдодыр» оценили и за рубежом, но особо удивила одного из японских рецензентов незаметная россиянам деталь:

«О, юла есть не только в Японии? Это аниме очень высокого качества. Его показывали по ТВ?».

Не меньшее впечатление на зрителя оказал и любимый миллионами «Ну, погоди!». Иностранца поразил факт того, что Волк курит в кадре одну сигарету за другой, а в отдельном скетче и вовсе выкуривал с их помощью Зайца из телефонной будки.

«В СССР курение в мультиках было нормой?» — спросил он на канале ToriChyanChannel .

Этим же вопросом задались создатели ремейка «Ну, погоди!» и запретили Волку курить. По мнению директора студии, этот метод придать герою отрицательные черты уже устарел.

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем