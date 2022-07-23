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Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»

23 июля 2022 13:41
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»

Японские зрители удивились, что мультфильм вообще показывали по телевидению.

Еще в 1954 году студия «Союзмультфильм» задала планку качества, которая поражает даже современных зрителей. Радующую глаз анимацию в произведении «Мойдодыр» оценили и за рубежом, но особо удивила одного из японских рецензентов незаметная россиянам деталь:

«О, юла есть не только в Японии? Это аниме очень высокого качества. Его показывали по ТВ?».

Не меньшее впечатление на зрителя оказал и любимый миллионами «Ну, погоди!». Иностранца поразил факт того, что Волк курит в кадре одну сигарету за другой, а в отдельном скетче и вовсе выкуривал с их помощью Зайца из телефонной будки.

«В СССР курение в мультиках было нормой?» — спросил он на канале ToriChyanChannel.

Этим же вопросом задались создатели ремейка «Ну, погоди!» и запретили Волку курить. По мнению директора студии, этот метод придать герою отрицательные черты уже устарел.

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем

Фото: Кадр из мультфильма
Елена Королева
Елена Королева
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16 комментариев
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