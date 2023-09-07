В СССР это было нормой: вот из-за чего американки завидовали советским женщинам

Для граждан США жизнь в Советском Союзе была овеяна тайнами и стереотипами. Далеко не всем удавалось попасть в коммунистическую страну, а особенно во время холодной войны. И лишь Елена Уайтсайд, обычная жительница Америки, смогла в качестве туристки посетить СССР.

В течение четырех месяцев женщина в компании своего мужа и ребенка изучала быт советских граждан. И если многие его аспекты напугали ее, то некоторые приятно шокировали. А особенно Уайтсайд поразило, как власти страны относятся к матерям и маленьким детям.

В своем рассказе, который был опубликован на страницах NY Times, она восхваляла декретный отпуск, недоступный для ее соотечественниц. Женщина была в восторге от того, что матери не работают в течение нескольких лет, но продолжают получать зарплату и все свое время тратят на уход за малышами.

Также ее поразили детские сады и школы. В нескольких абзацах она расписывала преимущества дошкольных учреждений, рассказывала о своих впечатлениях и обращала внимание на все выгоды. А в конце признала, что именно в этой сфере коммунистическая страна смогла превзойти США.