«В СССР это было нормой?»: одна деталь в «Ну, погоди!» ошеломила иностранцев

Мультфильм «Ну, погоди!» мгновенно был признан всенародным хитом. Уже не одно поколение зрителей с восторгом наблюдает за противостоянием Волка и Зайца. Однако иностранных зрителей сериал Вячеслава Котеночкина неприятно удивил.

Дело в том, что поклонников «Ну, погоди!» смутила одна деталь, которую можно обнаружить практически во всех эпизодах. Они не поняли, почему в детском мультфильме Волк показан заядлым курильщиком, ведь подрастающее поколение не должно сталкиваться с вредной привычкой на больших и малых экранах.

«В СССР курение в мультиках было нормой?» — недоумевают герои YouTube-канала ToriChyanChannel.

Также они с удивлением отнеслись к тому, что Волк пытался выкурить Зайца из телефонной будки, чтобы поймать. Подобное отношение к табаку в СССР ошеломило зрителей, которые ожидали строгой цензуры.