В СССР это было недопустимо! Как родилась любимая народом мелодрама

Это сейчас советский фильм «Одинокая женщина желает познакомиться» входит в число самых любимых у отечественных зрителей, а объявлениями о знакомствах никого не удивишь. А вот в конце восьмидесятых подобная реклама была просто недопустима, будучи признаком аморального поведения.

Как вспоминал писатель Виктор Мережко, идея сценария пришла к нему после того, как он увидел на одном из столбов рядом с домом объявление со словами об одинокой женщине, желающей встретить «добропорядочного мужчину».

Увиденное показалось Мережко настолько невероятным для советской действительности, что, когда пришел домой, он тут же рассказал об этом жене. Супруга Виктора Ивановича Тамара, конечно же, не поверила в случившееся, ведь представить такое в СССР было нельзя. Тогда Мережко решил вернуться на улицу за объявлением, но уже ничего не нашел.