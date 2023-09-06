В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично

В современной русской кухне сохранились далеко не все блюда, популярные у наших бабушек и дедушек. Некоторые яства перестали готовить, потому что им нашлась более вкусная и доступная замена. Но были и такие угощения, которые пропали со столов из-за неблагозвучного названия. Молодежь рассмеется, но в СССР просто обожали есть посикунчики.

Это блюдо представляло собой жареные пирожки с мясом. От всех прочих разновидностей, таких как чебуреки или беляши, они отличались размером — по виду посикунчик напоминал стандартный вареник.

Особенностью такого угощения было хорошо запечатанное тесто. При жарке выделялось много сока, но весь он оставался внутри пирожка. Стоило откусить небольшой кусочек — и наружу выплескивался ароматный бульон. Такой рецепт был особенно популярен на Урале. Возможно, многие хозяйки готовят эти пирожки до сих пор, даже если называют более «приличным» словом.