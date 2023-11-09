В СССР это блюдо ели в каждой семье: сейчас подают в модных ресторанах за огромные деньги
Завсегдатаи дорогих заведений обожают начинать с него день.
Иногда за названиями модных деликатесов в меню кафе скрываются привычные продукты, знакомые каждому из нас. Так и случилось с блюдом, которое в СССР ели на завтрак практически в каждой квартире, даже не подозревая, что через много лет оно станет изыском для гурманов.
Для приготовления достаточно было взбить четыре яйца в глубокой миске, смешать их с небольшим количеством 10% сливок. Всю массу обжаривали на сковороде не более 2 минут. Получался аналог омлета, но более кремообразный и в то же время очень воздушный.
Такой завтрак не занимал много времени, зато радовал своим вкусом, легкостью для пищеварения и наполнял силами на целый день. Особенно любили его маленькие дети.
Сейчас подобный вариант омлета можно попробовать в любом дорогом ресторане. В меню он значится под словом «скрэмбл» и обычно имеет довольно высокую стоимость. Иногда в него также добавляют шпинат, томат или бекон. Однако основные ингредиенты так и не менялись со времен СССР.