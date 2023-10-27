В СССР этими ошибками грешили все женщины: вот что современным россиянкам стыдно вспоминать

В Советском Союзе людям нередко приходилось сталкиваться с дефицитом. Даже если деньги были, купить нужные вещи не всегда удавалось. Но мир уже изменился, и от пережитков старого времени давно пора избавиться.

Первое, с чем стоит распрощаться, это заношенные вещи. В СССР красивой одежды было мало, поэтому ее носили до последнего, многократно штопая и застирывая. Сегодня даже при небольшом бюджете можно регулярно обновлять гардероб.

Вторая вредная советская привычка, которой давно пора остаться в прошлом, — донашивать старые вещи дома. Если надеть что-то «в люди», было уже стыдно, эту вещь переводили в домашние. Отсюда и родилась привычка ходить в растянутых трениках и рваных халатах. Поверьте, в новой и стильной домашней одежде намного приятнее и делать уборку, и готовить обед. А рваным вещам в пятнах место на помойке.

И третий пережиток советских лет — это чрезмерная бережливость. Даже если вещь не нужна, она все равно пылилась на полках с мыслью «когда-нибудь пригодиться». Чтобы не обрастать лишним имуществом, ревизию в кладовке нужно проводить ежегодно. Если вещи жалко выбрасывать, можно раздать их друзьям или выставить на специальных платформах в Сети.