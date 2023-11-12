В СССР эти продукты ели только по большим праздникам: сейчас никого не удивишь

Деликатесы раньше выставляли лишь на стол для гостей.

В советские годы планировать меню для особых поводов хозяйки начинали заранее. Необходимо было закупить продукты, которые тогда считались дефицитными. Подобные редкие товары и другие деликатесы выставлялись на стол лишь по праздникам для дорогих гостей.

Современной молодежи в это будет даже сложно поверить. Ведь в списке таких изысков значатся обычные продукты, которые многие едят каждый день.

Символом любого советского праздника была нарезка из сыра и колбасы. Жителям маленьких поселков специально приходилось ездить в города, чтобы купить эти продукты. Также на столе всегда находилась тарелка с бутербродами с красной икрой. Заветную баночку по блату начинали искать еще за пару месяцев до праздника.

Другим дефицитным советским продуктом были мандарины. Заморские фрукты завозили накануне Нового года, и в очередях частенько даже вспыхивали драки. Конфликты могли возникнуть и из-за баночки шпрот. Жители СССР старались пораньше запастись консервами, ведь накануне больших праздников их уже было невозможно заказать.

То же самое относилось и к «Советскому шампанскому». На праздниках на столе редко появлялось больше одной бутылки игристого напитка. Ее было не только сложно достать, так еще и обходилась она в копеечку.