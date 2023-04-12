В СССР эти мужские привычки считались позорными: хорошо, что сейчас такого нет

Быт в то время был совершенно иным.

Современная жизнь отличается свободой и возможностью выбора. Мужчины в России склонны не ориентироваться на мнение большинства, устраивая свою жизнь. Однако еще во времена СССР многие привычные сегодня установки осуждались публикой.

Так, после школы все мужчины были обязаны идти в армию. Отдавать долг родине считалось обязательным, а тот, кто не хотел служить, критиковался и ровесниками, и руководством партии.

После возвращения домой нужно было сразу жениться, так как одинокая жизнь сильно осуждалась в обществе. Поэтому многие молодые люди практически сразу отправлялись в ЗАГС и даже не заботились, если ли у них с избранницей крепкие взаимные чувства для создания семьи.

Именно мужчина должен был стать главным добытчиком в семье. Несмотря на таланты и образование жены, ей необходимо было получать меньшую зарплату, хотя официальная политика говорила о равноправии в стране.

Осуждалось и употребление алкоголя, и курение. Пропаганда здорового образа жизни была весьма сильной, поэтому даже один бокал вина мог стать поводом для косых взглядов от совершенно незнакомых людей.

Ситуация изменилась только в современной России. Общество постепенно отошло от старых установок, которые контролировали каждый шаг жителей страны.