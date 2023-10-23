В СССР эта порода кошек была дико популярной: сейчас почти никто не заводит

В советские времена породистые домашние животные ценились не так как сейчас. Предполагалось, что питомцы должны выполнять какие-то функции: собаки — охранять дом, кошки — ловить мышей. Однако были в СССР и свои элитные чистокровные любимцы.

Одной из самых модных пород была русская голубая. Считалось, что сама Екатерина II дарила таких котят послам, которые прибывали к ней с визитами. Постепенно подобные кошки оказались на грани исчезновения, этот процесс особенно обострился после Второй мировой войны.

Однако заводчикам удалось восстановить породу, которая к 1970-м стала любимейшей у советских граждан.

Ценились такие кошки из-за своей внешности: некрупные животные с густой шерстью и очень выразительными глазами казались верхом изящества.

С годами эти питомцы все-таки уступили свою славу. Современные россияне предпочитают вместо них мейн-кунов, сфинксов и британцев с шотландцами. Встретить в домах настоящую русскую голубую кошку уже удается редко.