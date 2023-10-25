В СССР ели работяги, а сейчас даже в ресторане не найдешь: этот салат покорит любого гурмана

Советская кухня была полна изобретательных рецептов, которые находили своих поклонников на просторах страны. Из-за дефицита продуктов поварам приходилось идти на ухищрения, что делало их блюда еще вкуснее.

Так, на протяжении многих лет в столовых и на кухнях был распространен салат «Шахтерский». Популярностью он пользовался из-за цены, сытности и необычного вкуса.

В состав салата входили отварное мясо, маринованные огурцы, репчатый лук, растительное масло и специи. В первую очередь нужно было отварить мясо и нарезать его вдоль волокон, потом добавить к нему лук полукольцами и нарезанные огурцы, а после заправить маслом со специями.

Исчез салат с прилавков уже после развала СССР. Его заменили новыми рецептами, а от простого, но сытного блюда отказались. И сегодня его уже невозможно встретить.