В СССР его родителей знали все: как выглядит сын Понаровской от американца

Ирина Понаровская больше всего в жизни боялась остаться бездетной. Певица даже решилась на беспрецедентный шаг — она в прямом смысле купила дочь Настю у своей поклонницы. Однако судьба подарила ей и своего ребенка. Понаровская родила сына от Вейланда Родда. Мальчика назвали Энтони.

Злая ирония состоит в том, что певица страстно мечтала подарить наследника любимому супругу. Однако именно после появления Энтони отношения пары окончательно разладились и закончились скандальным разводом.

Из-за интересной внешности мальчишка всегда был в центре внимания. Но центром мира для него была мать. Об отце Энтони до сих пор не хочет даже вспоминать. В моменты сильнейших ссор и скандалов, которые проходили у него на глазах, вспыльчивый отец забирал ребенка у матери и прятал его.

Сыну Понаровской уже 39 лет. В Россию он не вернулся, мужчина живет в Эстонии с семьей. Там же у Понаровской есть дача, куда она приезжает, чтобы провести время с внуками.