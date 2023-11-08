В СССР ее знали все: как сейчас выглядит дочь Смоктуновского, всю жизнь страдающая от комплексов

Иннокентий Смоктуновский возлагал большие надежды на свою дочь. Однако Мария потерпела позорный провал. Хотя начиналась ее история многообещающе.

Звездная наследница строила карьеру балерины. Выпускницу Московского академического хореографического училища взяли в Большой театр. Правда, долго блистать на его сцене танцовщице было не суждено.

Всю жизнь Мария страдала от комплексов, считая свою внешность несовершенной. И поводы для беспокойства действительно были. Через пять лет службы в театре Смоктуновская покинула его из-за проблем с лишним весом.

Лицедей всячески поддерживал свою наследницу и верил, что та еще покажет себя. Он видел в дочери драматический талант, и настал момент, когда ей выпал шанс показать свои способности на съемочной площадке. Но после смерти любимого отца актриса оставила кино и ушла работать в музей МХАТа.

Сегодня бывшая балерина выглядит как обычная женщина, которая уже давно разменяла шестой десяток. Глядя на Марию, трудно поверить, что когда-то ее знал весь Советский Союз.