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Киноафиша Статьи В СССР ее считали змеей подколодной: куда пропала актриса, которой прочили блестящую карьеру

В СССР ее считали змеей подколодной: куда пропала актриса, которой прочили блестящую карьеру

24 июля 2023 14:00
В СССР ее считали змеей подколодной: куда пропала актриса, которой прочили блестящую карьеру

Артистку ненавидели всей страной.

Ольга Сошникова стала жертвой собственного актерского таланта. Она так правдоподобно сыграла гестаповку Барбару Крайн в «Семнадцати мгновениях весны», что зрители буквально возненавидели звезду.

После выхода ленты все в СССР считали Сошникову змеей подколодной, и это немало отразилось на ее карьере. Вскоре та, кому прочили блестящее будущее в кино, пропала с радаров.

Знаменитость так и не смогла избавиться от образа жестокой арийки. Мужчины, увидев артистку на улице, были готовы наброситься на нее с кулаками, а женщины не скупились на проклятия. И режиссеры с опаской относились к артистке с подобной популярностью.

Бытует и другая версия, по которой Сошникова перестала сниматься. Некоторые киноведы считают, что актриса сама приняла решение об уходе из профессии. Якобы съемкам она предпочла тихую семейную жизнь домохозяйки.

Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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