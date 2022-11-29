В СССР ее ненавидели: не поверите глазам, увидев русскую любовницу Чарли Чаплина

Первой яркой и запоминающейся ролью Елены Юнгер стала злая сестра Золушки по имени Анна. После выхода сказки на экраны звезда много снималась в кино, однако еще чаще появлялась на театральной сцене. Именно она считалась одной из главных актрис своего времени.

У популярности была и обратная сторона медали: если одни боготворили артистку, то другие буквально ненавидели. Особенно сильно звезду травили в период, когда она отправилась в Америку по приглашению Михаила Калатозова. Ей приписывали роман не только с ним, но и с самим Чарли Чаплином.

Поговаривали, что знаменитостей часто видели вместе, к тому же ходили слухи, согласно которым Юнгер получила от Чаплина приглашение в свой проект. Замужняя актриса не отрицала, что была знакома с именитым артистом, а также подтверждала информацию о том, что он действительно хотел поработать вместе с ней. При этом уточняла, что любовных отношений между ними никогда не было, а совместный проект не случился, поскольку советское руководство выступило категорически против этой затеи.

Впрочем, не любили русскую любовницу Чаплина не только поэтому. Некоторые считали знаменитость бездарной и полагали, что свои роли она получала только благодаря протекции мужа — влиятельного театрального режиссера Николая Акимова.