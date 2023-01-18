В СССР ее голос знал каждый: гляньте, какую красавицу скрывали от зрителей

Актриса так и не смогла побороть свои комплексы.

Елена Дриацкая всегда могла похвастаться невероятным актерским талантом. Вот только на больших экранах она появлялась довольно редко. На то нашлась веская причина.

Знаменитость считала себя недостаточно красивой, чтобы появляться перед зрителями. Лишь однажды она согласилась на главную роль — воплотила сеньору Клариче в известном фильме «Труффальдино из Бергамо».

Впоследствии артистка предпочла съемочной площадке студию звукозаписи. Не будет преувеличением сказать, что в СССР ее голос знал каждый. Именно Дриацкая озвучивала многих героинь культовых лент. Кроме того, она дарила им свой потрясающий вокал.

Например, Елена Валентиновна пела за Ию Нинидзе в «Небесных ласточках» и за Ирину Алферову в «Трех мушкетерах». К слову, многие поклонники Дриацкой считают, что она слишком уж критична по отношению к себе. По их мнению, актриса была и остается настоящей красавицей, внешности которой можно только позавидовать.