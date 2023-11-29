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Киноафиша Статьи В СССР даже елки наряжали по-особенному: метод стоит взять на вооружение

В СССР даже елки наряжали по-особенному: метод стоит взять на вооружение

29 ноября 2023 19:15
В СССР даже елки наряжали по-особенному: метод стоит взять на вооружение

Бюджетно, но невероятно красиво.

Наступает пора новогодних и рождественских праздников. Улицы наполняются огнями: всюду гирлянды, Дедушки Морозы и Снегурочки. Многие россияне покупают елки и украшают их всевозможными шарами и мишурой. Традиция наряжать хвойное дерево существовала и в СССР. Правда, способны были совсем другими.

Фабричное производство предлагало большой выбор игрушек, однако сделать украшение можно было и самостоятельно. Новогоднего волшебника из ваты часто воссоздавали дома: достаточно было сделать соответствующий каркас из проволоки, набить и раскрасить вату, а наряд сделать из разноцветной бумаги.

Картонную игрушку можно было вырезать из газеты или журнала, приложив чертеж к плотному картону. Далее в ход шли цветные карандаши, которые помогали добиться нужного оттенка и придать елочной игрушке реализма.

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Алла Новикова
Алла Новикова
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