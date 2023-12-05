В СССР было тайное правило: артистам, исполняющим эти роли, награды никогда не вручали

В советской системе государственных наград существовали особые правила. В кино премии предпочитали вручать тем, кто играл роли подлинных героев и образцов для подражания: партизан, красноармейцев, фронтовиков Великой Отечественной войны. А вот исполнителям отрицательных персонажей подарки от власти были не положены.

С такой несправедливостью столкнулся и Виктор Павлов, известный по картинам «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «На войне как на войне», «Здравствуй и прощай», «Место встречи изменить нельзя». Всего на его счету почти две сотни ролей. Однажды талантливого артиста обделили премией.

В фильме «Адъютант его превосходительства» Павлову предлагали сыграть красного командира Сиротина, но вместо него артист захотел исполнить роль вечно мотающегося бандита Мирона Осадчего, сложного и многослойного героя. В итоге съемочную группу представили к Государственной премии, но Виктора Павлова из списков исключили.