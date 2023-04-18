В СССР было нормой: сегодня от этой фразы из советского кинохита волосы встанут дыбом

Многие фразы из советских фильмов уже давно потеряли свою актуальность. И это немудрено, ведь времена поменялись, как и взгляды на жизнь.

В известной картине «Одиноким предоставляется общежитие» по сюжету «сваха» Вера искала объявления в газете, чтобы соединить одиночек в крепкую ячейку общества. Героиня выступала как некий «агрегатор» невест и женихов, из которых потом создавали пары. Иногда у «свахи» случались успехи, и она устраивала судьбы подруг. Но бывало и так, что попытки героини проваливались.

Сегодня такой метод знакомства многим покажется странным, ведь несколько строчек в объявлении ничего не скажут о человеке.

Но это еще полбеды. Вот какой момент возмутил современных зрителей до глубины души.

В фильме прозвучала фраза «Хочу познакомиться с одинокой женщиной до 20 лет».

Нынешних дам подобное отношение сильно покоробит. Сегодня в голове не укладывается, как можно 18-летнюю девушку назвать женщиной. Но стоит учитывать, что в те времена люди взрослели раньше, чем сейчас, а вступали в брак не позднее 22-25 лет. Поэтому для того времени это было нормой, но сегодня такая фраза режет слух.